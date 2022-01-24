حكاية عبده يحيي.. "مشاقي" جديد يهوى شباك الأهلي والزمالك.. يعيبه ضياع الفرص السهلة

أحد المواهب التي برزت حين كان يلعب في الدرجة الثانية مع غزل المحلة، وبعد الصعود إلى الدوري الممتاز، ظهر كلاعب شاب يجذب الأنظار من حين لآخر لنادي يملك تاريخ كبير حقق الدوري الممتاز من قبل.

عبده يحيى النادي : غزل المحلة غزل المحلة

برز نجم عبده يحيي مؤخرا ليظهر اسمه أكثر من مرة في قائمة المنتخب الأوليمبي قبل الأولمبياد، لكنه عاد ليظهر بقوة بعد تسجيل في شباك الأهلي في الدوري الممتاز و هدفين في مرمى الزمالك في كأس الرابطة.

ويستعرض Filgoal.com قصة عبده يحيى مهاجم غزل المحلة الذي تألق مؤخرا أمام قطبي الكرة المصرية.

تحدث مصطفى عبده مدرب ناشئي غزل المحلة في تصريحات خاصة لـ Filgoal.com قائلا: "عبده يحيي من أفضل اللاعبين الذين قمت بتدريبهم في مركز المهاجم، منذ أن كان عمره 12 عاما، هو من مواليد 99 هذا الجيل كان مميز للغاية في النادي على سبيل المثال محمد فخري لاعب الأهلي الحالي وأحمد يوسف لاعب إنبي الحالي".

وتابع "كان من العناصر المرشحة للفريق الأول بالنادي منذ أن كان عمره 14 أو 15 عاما، وهو لاعب له مستقبل كبير".

وواصل "أتذكر له مباراة الأهلي بالقاهرة في مرحلة الناشئين حين فزنا بثلاثية مقابل هدف أحرز منها هدفين، وأبدت العديد من الأندية رغبة في التعاقد معه خاصة الأهلي والزمالك وإنبي".

واسترسل "من اللاعبين الذي يؤدون معظم المباريات بشكل جيد للغاية كما أنه ذكي في تحركاته، وهو لاعب مبشر من صغره، كان يحب اللعب على الطرف لكن كنت أصر على إشراكه في مركز المهاجم، أنا مقتنع للغاية أنه يجيد كرقم 9 أفضل من الجناح".

وبسؤاله عن مميزات وعيوب اللاعب، قال "من النقاط السلبية التي كانت لدى اللاعب في صغره هو تأخره في بعض الأحيان عن التدريب، بالتالي كنت أعاقبه حتى أصبح ملتزم بشكل كبير، والنقطة الأخرى أنه لا يهتم بوزنه وهو ما سيصنع الفارق معه للغاية في حالة الاهتمام به".

وشدد "أما عن مميزاته فهو ينفذ التعليمات بحذافيرها، وهذا ما يؤثر على مستواه بالإيجاب".

وأنهى حديثه قائلا "عبده يحيي من أذكى لاعبي مصر في التحركات، ولاعب هداف ويخلق مساحات لزملائه، كما أنه متعاون للغاية مع زملائه".

وقال محمدي صالح مدرب ناشئ غزل المحلة في تصريحات خاصة عن اللاعب، "عبده يحيي ليس لاعب قمت بتدريبه وحسب بل هو ابني، هناك أكثر من لاعب في جيل 99 كانوا رائعين على سبيل المثال محمد فخري وأحمد يوسف وأحمد الحديدي وأحمد مجدي وعماد سويلم، كانت مجموعة رائعة".

وتابع "عبده يحيى كان يقدم مستويات ممتازة في دوري الجمهورية وطلب أكثر من نادي التعاقد معه، بالطبع على رأسهم الأهلي والزمالك".

وأكد "طلبه علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين المقاولون العرب بعدما الفوز عليهم، وكان فريق المقاولون قوي للغاية حينها وتوج ببطولة الجمهورية على حساب الأهلي والزمالك، وطلب نبيل 4 لاعبين من الفريق لكن النادي رفض".

وواصل "وأيضا كانت هناك محاولات من إمام محمدين رئيس قطاع ناشئي إنبي، ورفض النادي لكنه نجح في الحصول على خدمات أحمد يوسف فقط".

واستمر حديثه "أتذكر له مباراة الزمالك بالقاهرة، وكان أحمد حسام ميدو يشاهد المباراة وأبدى إعجابه باللاعب، وأيضا مباراة سموحة فزنا بثلاثية نظيفة".

وتابع "عبده يحيى كان يسجل أهداف "غريبة" أكبر من سنه، كلاعب صغير يبلغ من العمر 13 عام لكنه يسجل أهداف غير طبيعية، وتنبأت له بأن يصبح لاعب في الفريق الأول".

وأكد "تحدثت مع مصطفى الزفتاوي ومحمد فايز رحمه الله بشأن اللاعب، وأن يتم تصعيده إلى الفريق الأول رفقة بعض اللاعبين الآخرين، كما أنه كان يضم لـ منتخب مصر للناشئين".

وأكمل "أتحدث معه بشكل دائم وأطالبه بالطموح واللعب في أكبر الأندية في مصر، وليس مجرد الاكتفاء باللعب في صفوف الفريق الأول بالنادي، وبالطبع المحلة "خيره" على كل اللاعبين".

وأتم "أشبه عبده يحيي بـ محمود المشاقي أحد أفضل المهاجمين في تاريخ غزل المحلة وهداف الدوري المصري مرتين في ثمانينات القرن الماضي، تحدثت إليه وأخبرته أن يتابع اللاعب وأبدى إعجابه به خاصة أنه يمتلك موهبة كبيرة".

وتحدث خالد عيد المدير الفني السابق لنادي غزل المحلة في تصريحات خاصة لـ Filgoal.com

، حيث قال "عبد يحيى لاعب متميز بلا شك، وكانت نصيحتي له دائما أن يظل قريبا من المرمى خاصة أنه كان يلعب معي في مركز الجناح في معظم الأحيان".

وتابع "كنت أحاول تطويره في جزئية التحرك من الجناح الأيسر إلى مركز المهاجم ولا يظل بعيدا على الخط، ليكون مهاجم ثان في استقبال الكرات العرضية".

وأضاف "سجل العديد من الأهداف عندما استمع للتعليمات على سبيل المثال سجل في سموحة والإنتاج الحربي".

وأكد "يحيى مهاجم بالفطرة، لكن لابد من أن يعمل على تطوره، خاصة بعد الفرص السهلة التي يضيعها على سبيل المثال انفراد تام أمام الزمالك وفي المقابل يسجل الصعب مثل رأسية الهدف الثالث في مرمى محمد عواد".

واسترسل "اللاعب تألق أمام فرق عديدة مثل الإنتاج الحربي ووادي دجلة، لكن كما ذكرت يضيع فرص سهلة للغاية كما حدث في مباريات خارج ملعبنا أبرزها الإسماعيلي وأسوان".

وأردف "عبده يحيى كان يستحق فرصة مع المنتخب الأولمبي لكن أغلب اللاعبين بالطبع يكونوا من الأهلي والزمالك".

وأتم "نصيحتي له أن يسجل المزيد من الأهداف لأن المهاجم يقاس بالأهداف، وأتمنى أن يطور جزئية الفرص السهلة أمام المرمى".

عبده يحيي شارك مع غزل المحلة في الدوري منذ بداية الموسم الحالي في 8 مباريات، تمكن خلالهم من تسحجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدف واحد، كما تمكن من تسجيل هدفين في كأس الرابطة المصرية.