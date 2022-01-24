عبد المنعم: أتمنى العودة لـ الأهلي

أبدى محمد عبد المنعم لاعب مصر وفيوتشر رغبته في العودة إلى الأهلي الذي أعاره إلى ناديه الحالي.

وقال عبد المنعم عبر قناة إم.بي.سي مصر:"أتمنى العودة للأهلي، أو الاحتراف".

وأضاف "عندما كان ريني فايلر مدربا للأهلي لم يرغب في إعارتي، لكنني كنت مصرا وتوسلت إليه لأنتقل إلى سموحة، أراد عودتي لكنه لم يستمر".

وأتم "بعد فترة سموحة أصررت على الانتقال لفريق فيوتشر، ناد بمواصفات أوروبية".

خاص.. محمد عبد المنعم: نفسي ارجع الأهلي.. وكأس الأمم ستساهم في تحقيق حلمي تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/VTNVnpDI68#اللعيب#MBCMASR pic.twitter.com/DYoFV1sdws — MBC مصر (@mbcmasr) January 23, 2022

ويلعب عبد المنعم (22 عاما) لفيوتشر على سبيل الإعارة من الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.

ويشارك عبد المنعم مع الفراعنة في كأس إفريقيا.

وسجل عبد المنعم هدف فوز مصر على السودان في دور المجموعات.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار الأربعاء في ربع النهائي.