مواعيد مباريات اليوم 24 يناير 2022.. الكاميرون تتحدى جزر القمر وغينيا ضد جامبيا

تجري مباراتان في ثمن نهائي كأس إفريقيا 2021 اليوم الإثنين.

في السادسة مساء تلعب غينيا ضد جامبيا وتنقل beIN Max 1 المباراة.

ثم في التاسعة مساء تستضيف الكاميرون فريق جزر القمر وتنقل beIN Max 1 المباراة.

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