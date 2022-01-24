مواعيد مباريات اليوم 24 يناير 2022.. الكاميرون تتحدى جزر القمر وغينيا ضد جامبيا

الإثنين، 24 يناير 2022 - 10:28

كتب : FilGoal

منتخب الكاميرون أمم إفريقيا

تجري مباراتان في ثمن نهائي كأس إفريقيا 2021 اليوم الإثنين.

في السادسة مساء تلعب غينيا ضد جامبيا وتنقل beIN Max 1 المباراة.

ثم في التاسعة مساء تستضيف الكاميرون فريق جزر القمر وتنقل beIN Max 1 المباراة.

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