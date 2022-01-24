أمم إفريقيا - عضو الاتحاد التونسي يكشف مستجدات حالة معلول ويرفض الاتهام بالتلاعب

الإثنين، 24 يناير 2022 - 00:19

كتب : FilGoal

علي معلول تونس أمم إفريقيا

تحدث هشام بن عمران عضو الاتحاد التونسي لكرة القدم عن حالة علي معلول ظهير المنتخب والنادي الأهلي، المصاب حاليا بفيروس كورونا، مؤكدا أن مسحته لم تخرج سلبية بعد.

وقال بن عمران في تصريحاته لقناة صدى البلد: "علي معلول بحالة جيدة ولا تظهر عليه أي أعراض، ولكن المعمل الأجنبي المتعاقد معه الاتحاد الإفريقي لأجل البطولة يخرج اللاعبين لوجود أقل درجة من الفيروس".

وأضاف "لست طبيبا ولا أعرف، ولا أحب افتراض سوء النية والخوض في مسألة إمكانية وجود تلاعب في هذه النتائج".

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وتابع " المسحة تتم كل يوم بالنسبة للاعبين، ومن المهم أن يتم إجراء هذه الاختبارات بصورة يومية، لأن اللاعب الذي تتحول عينته إلى سلبية ينضم للمجموعة مباشرة".

وأوضح "العائدون ينضمون إلى التدريبات بمجرد ظهور سلبية عينتهم، وشاهدنا اليوم 3 لاعبين بهذه الحالة".

وتابع بن عمران "ديلون براون وعصام الجبالي ووهبي الخزري عادوا لتوهم من الإصابة بفيروس كورونا، ورأينا الخزري في مباراة اليوم".

وطمأن بن عمران الجماهير على الحالة الصحية للاعبين المصابين بفيروس كورونا، نافيا ظهور أي أعراض عليهم.

وتغلب منتخب تونس على نيجيريا في دور الـ16 بهدف نظيف سجله يوسف المساكني.

وشارك الخزري في الدقيقة 86 بدلا من المساكني، بينما أتى الجبالي على حساب سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك في نفس التوقيت.

يذكر أن منتخب تونس سيلاقي بوركينا فاسو في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا يوم السبت التاسع والعشرين من يناير الجاري.

معلول منتخب تونس كأس أمم إفريقيا
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