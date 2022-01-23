هدف دي يونج القاتل يقرب برشلونة من المربع الذهبي

الأحد، 23 يناير 2022 - 23:58

كتب : FilGoal

فرحة لاعبي برشلونة بهدف دي يونج في مرمى ديبورتيفو ألافيس

حقق برشلونة فوزا صعبا على ديبورتيفو ألافيس بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 22 من الدوري الأسباني.

سجل هدف برشلونة الوحيد فرينكي دي يونج.

التشكيل

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بدأ برشلونة المباراة بثلاثي هجومي مكون من فيران توريس، ولوك دي يونج، وعبد الصمد الزلزولي، بينما بقى داني ألفيش على مقاعد البدلاء.

أحداث المباراة

لم تشهد المباراة فرص كثيرة في شوطيها الأول أو الثاني، ولكن الفرصة الأولى كانت عن طريق لو دي يونج الذي سدد تسديدة هوائية رائعة مرت بجوار المرمى في الدقيقة الـ 13.

وفي الدقيقة الـ 45 نفذ ديبورتيفو ألافيس هجمة مرتدة نموذجية انتهت بتسديدة سهلة في يد تير شتيجن.

وكاد دي يونج أن يسجل في الدقيقة الـ 62 بعد عرضية داخل منطقة الجزاء سددها بقدمه ولكن الحارس باتشيكو تألق في التصدي قبل أن تمر من أمام جيرارد بيكيه بشكل غريب.

وفي الدقيقة الـ 77 أطلق خوسيلو رأسية قوية كادت أن تسجل الهدف الأول لألافيس ولكنها مرت بجوار مرمى تير شتيجن.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بأربع دقائق تحديدا في الدقيقة الـ 86 سجل فرينكي دي يونج هدف برشلونة الوحيد والذي جلب الثلاث نقاط مستغلا عرضية رائعة من فيران توريس داخل منطقة الجزاء ليضعها بسهولة في المرمى.

بهذا الفوز التاسع لبرشلونة في الدوري ارتفع رصيده للنقطة الـ 35 في المركز الخامس وبفارق نقطة واحدة عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الرابع.

برشلونة ديبورتيفو ألافيس الدوري الإسباني
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