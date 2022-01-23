قمة سلبية.. يوفنتوس يتعادل مع ميلان دون أهداف

الأحد، 23 يناير 2022 - 23:57

كتب : FilGoal

خوان كوادرادو - يوفنتوس × ميلان

في مباراة محبطة للغاية، تعادل يوفنتوس مع ميلان دون أهداف في قمة منافسات الأسبوع الثالث والعشرين للدوري الإيطالي.

البداية أتت في الدقيقة 8 بتسديدة من ساندرو تونالي اصطدمت بالدفاع، فيما تلاه رافاييل لياو في الدقيقة 20 بأخطر الفرص، ولكن وقف الحارس فويتشيك تشيزني حائلا دون دخولها.

وفي الدقيقة 28 غادر زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الملعب بداعي الإصابة، ليحل أوليفييه جيرو بدلا منه.

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حاول ميلان مرة أخرى عن طريق دافيدي كالابريا بتسديدة مرت فوق العارضة في الدقيقة 30، تلاه أوليفييه جيرو بركلة حرة في الدقيقة 34 ولكن ارتطمت الكرة بالحائط لترتد إلى ثيو هيرنانديز الذي تابعها في دفاع يوفي.

حاول يوفنتوس في الشوط الثاني برأسية من باولو ديبالا في الدقيقة 51 مرت بجوار القائم، فيما سدد لياو في الدقيقة 56 ولكن تصدى تشيزني للكرة.

وفي الدقيقة 61 أجرى ستيفانو بيولي مدرب ميلان تبديلين بنزول الجزائري إسماعيل بن ناصر وأليكسيس سايليمايكرس بدلا من رادي كرونيتش وبراهيم دياز.

حاول ثيو هيرنانديز بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 63 ولكن واصل تشيزني تصدياته، ليتحرك ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس في الدقيقة 65 بنزول فيديريكو برناردسكي وأرتور ميلو بدلا من خوان كوادارادو ومانويل لوكاتيلي.

وفي الدقيقة 69 أرسل سايليمايكرس عرضية قابلها جيرو برأسية قوية ولكن بين يدي تشيزني، فيما أتى ثالث تبديلات أليجري في الدقيقة 74 بنزول مويس كين بدلا من ألفارو موراتا.

اختتم بيولي تبديلاته في الدقيقة 76 بنزول أنتي ريبيتش وأليساندرو فلورنزي بدلا من لياو وكالابريا، بينما سدد سايليمايكرس كرة مرت فوق العارضة في الدقيقة التالية.

أخيرا حاول ديبالا في الدقيقة 86 بتسديدة مرت بجوار القائم، فيما اختتم أليجري تبديلاته بنزول أدريون رابيو وديان كولوسيفسكي بدلا من رودريجو بنتانكور وديبالا.

النتيجة تركت ميلان في المركز الثالث بـ49 نقطة، بينما استمر يوفنتوس في المركز الخامس بـ42 نقطة.

ميلان يوفنتوس الدوري الإيطالي
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