بمشاركة ميسي كبديل.. راموس يسجل في رباعية باريس سان جيرمان

سحق باريس سان جيرمان ضيفه ريمس بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين للدوري الفرنسي.

تقدم ماركو فيراتي في الدقيقة 44 بعد ارتداد الكرة من الدفاع ليسدد كرة قوية عجز الحارس عن إبعادها.

وفي الدقيقة 62 سجل سيرخيو راموس المدافع الهداف وقائد ريال مدريد السابق ثاني أهداف باريس بعد متابعة أرسلها إلى المرمى.

أتى ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق بعد هذا الهدف مباشرة على حساب أنخيل دي ماريا في الدقيقة 63.

ثالث الأهداف أتى عكسيا بعد أن ضربت الكرة المدافع فاوت فايس في طريقها إلى المرمى في الدقيقة 67.

وأخيرا سجل دانيلو بيريرا الهدف الرابع في الدقيقة 75 بعد تمريرة حاسمة من كيليان مبابي، الذي غادر بعد دقيقتين ليأتي جوليان دراكسلر بدلا منه.

أخيرا في الدقيقة 87 سجل ماورو إيكاردي هدفا خامسا، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

النتيجة رفعت رصيد باريس سان جيرمان إلى 53 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي، بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه نيس، فيما تجمد رصيد ريمس عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.