كاف يدعو محمود الخطيب لحضور نهائي كأس أمم إفريقيا

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خطابا رسميا إلى محمود الخطيب رئيس الأهلي يدعوه فيه لحضور نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

ويجري النهائي يوم 6 فبراير المقبل على ملعب أولمبي في ياوندي عاصمة الكاميرون.

وتستضيف الكاميرون البطولة للمرة الثانية بعدما احتضنتها في 1972 وحصلت على المركز الثالث خلف مالي الوصيفة والكونغو البطلة.

وانتهى الدور الأول من الكأس القارية، وتحددت أولى مباريات دور ربع النهائي بمواجهة بين بوركينا فاسو وتونس.

وسيلعب منتخب مصر مواجهة قوية ضد كوت ديفوار يوم الأربعاء.

والفائز سيصطدم بالمغرب أو مالاوي في الدور ربع النهائي.