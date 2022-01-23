بيان من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بخصوص خطوات الإعلان عن العينات الإيجابية

الأحد، 23 يناير 2022 - 23:33

كتب : FilGoal

المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

أصدرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بيانا رسميا عن الخطوات الرسمية اللازم اتباعها للإعلان عن اسم أي رياضي يثبت إيجابية عينته.

وجاء بيان المنظمة كالتالي:

توضح المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو المصري" الخطوات الرسمية اللازم اتباعها للإعلان عن اسم أي رياضي يثبت إيجابية العينة الخاصة به، وذلك على النحو التالي:

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أولا: فور ثبوت إيجابية عينة تناول أي رياضي لمادة محظورة، يتم إخطار اللاعب والنادي التابع له بالمادة المحظورة التي ظهرت في العينة التي تم سحبها منه، ويُخطر بإيقافه مؤقتًا، وتعطى له الفرصة فى طلب تحليل العينة (ب) إذا رغب اللاعب في ذلك.

ثانيا: إذا لم يطلب اللاعب تحليل العينة (ب)، يحق للاعب أن يطلب عقد جلسة استماع بمعرفة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، للاستماع لأقواله ودفوعه بشأن إيجابية العينة ودوافع حصوله على المادة المنشطة المحظورة، وكيفية دخول المادة المحظورة فى جسمه.

ثالثا: بعد إصدار قرار بعقوبة اللاعب من قبل لجنة الاستماع و العقوبات، وإذا لم يستأنف اللاعب على قرار العقوبة، يتم الإعلان بشكل رسمي عن اسم اللاعب والمادة المحظورة وفترة الإيقاف.

رابعا: قبل انتهاء الخطوات الرسمية، لا يجوز بأي شكل من الأشكال الإعلان عن اسم اللاعب، ويبقى ذلك حقا له ولناديه إذا رغب في ذلك.

المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إذ تنتهز الفرصة وتهيب بالرياضيين توخي الحذر في تناول أي أدوية أو مكملات غذائية أو أعشاب أو غيرها إلا بالرجوع للمنظمة المصرية للتأكد من خلوها من أي مادة محظورة، وتهيب بالسادة الإعلاميين التعاون معها لنشر ثقافة التوعية ضد خطر المنشطات خلال المرحلة المقبلة.

لجنة المنشطات
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