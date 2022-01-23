مدرب سموحة لـ في الجول: دواء حساسية يتسبب في إيجابية عينة عبد الرحمن عامر للمنشطات

الأحد، 23 يناير 2022 - 23:12

كتب : حامد وجدي

أحمد سامي - الصور من حساب سموحة

كشف أحمد سامي المدير الفني لسموحة عن إيجابية فحص المنشطات الخاص بلاعبه عبد الرحمن عامر بعد تناوله لأحد الأدوية لعلاج الحساسية.

وقال أحمد سامي في تصريحات لـ FilGoal.com: "عبد الرحمن عامر تعرض للإصابة بالحساسية وتناول أحد الأدوية المدرجة ضمن المحظورات دون أن يعلم ذلك".

وأضاف "اللاعب لم يقم باستشارة الطبيب أيضا".

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وأتم "سنقدم التماسا للجنة الاستئناف".

وأوضح حازم حسين رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في تصريحات لـ FilGoal.com عن وجود حالة إيجابية أخرى للمنشطات في الدوري المصري لكرة القدم بجانب كريم بامبو الذي تم إيقافه في وقت سابق مع 7 حالات أخرى في باقي الألعاب الرياضية.

وأضاف "عند اكتشاف إيجابية أي حالة يتم إبلاغ الاتحاد ثم تحويل الأمر للجنة الإستماع ولجنة العقوبات وأيضا الاستئناف، ثم تثبيت القرار وإعلان الاسماء".

وِاشار إلى أن أي لاعب يتواجد داخل الدوري المصري وكل البطولات الخاصة بالرياضة المصرية في كل الألعاب معرض لأن يخضع لتحليل المنشطات وأنه يتم عمل اختبارات دورية في الدوري المصري.

وتقام الآن منافسات كأس الرابطة في نسختها الأولى مع إيقاف بطولة الدوري أثناء إقامة كأس أمم إفريقيا.

ويتواجد سموحة في المجموعة الثانية لكأس الرابطة حيث يتواجد في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن الإسماعيلي.

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