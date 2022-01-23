أمم إفريقيا - تحديد أولى مباريات الدور ربع النهائي

تحددت أولى مباريات الدور ربع النهائي من أمم إفريقيا في نسختها الـ33 المقامة في الكاميرون.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

وأصبح منتخب بوركينا فاسو أول المتأهلين للدور ربع النهائي بعد الفوز على الجابون 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

وعلى الجانب الآخر، تخطى منتخب تونس نظيره النيجيري بهدف دون رد سجله يوسف المساكني.

ويلتقي المنتخب التونسي مع نظيره البوركيني 29 يناير الجاري في أولى مباريات الدور ربع النهائي.

وتلعب المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.