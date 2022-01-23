انتهت في إسبانيا - ديبورتيفو ألافيس (0)-(1) برشلونة.. دي يونج ينهيها للبلوجرانا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية لمباراة ديبوتيفو ألافيش وبرشلونة في الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.

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ق86. جوووووول قاتل لبرشلونة عن طريق فرينكي دي يونج بعد تمريرة من فيران توريس داخل منطقة الجزاء

ق77. خوسيلو كاد أن يسجل الأول لديبورتيفو ألافيس برأسية ولكنها تمر بجانب المرمى

ق62. عرضية داخل منطقة الجزاء تضيع بشكل غريب من لاعبي برشلونة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

مرتدة لألافيس انتهت بتسديدة من بونس في يد شتيجن

ركلات ركنية متتالية لبرشلونة ومحاولات لتسجيل الهدف الأول

ق13. تسديدة هوائية رائعة من دي يونج تمر بجوار المرمى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل