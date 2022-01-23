أنشيلوتي يتحدث عن إصابة بنزيمة.. وقاعدة جديدة يتمنى إضافتها لكرة القدم

تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن إصابة كريم بنزيمة لاعب الفريق خلال مواجهة إلتشي.

وتعادل ريال مدريد مع إلتشي بهدفين مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.

وتعرض كريم بنزيمة لإصابة في العضلة الخلفية استبدل على أثرها في الدقيقة الـ 57 من المباراة.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "إصابة بنزيمة؟ علينا تقييمها أولا قبل التحدث عنها، ولكنها ليست مثل ما حدث في سان سابيستيان".

وتابع "لقد كنا خاسرين للمباراة، وعدم نهايتها بهزيمتنا يجعلني أتحدث بشكل جيد عن الفريق لأن عادة مثل تلك المباريات تنتهي بالخسارة، ولكن يجب علينا أن نتعلم لأننا استقبلنا هدفين يمكن تجنبهم".

واستمر "لم نلعب بشكل جيد لاننا يجب أن نكون أكثر إحكاما في الفرص التي تتاح لنا، الآن هناك استراحة ونحن ندخلها وموقفنا جيد في جميع البطولات وهو ما أردناه ولكن الشيء الأهم هو أن نحقق الألقاب في النهاية".

وأضاف "إشبيلية سيفكرون أيضا بأنهم قد أهدروا فرصة لتقليص الفارق، كل شيء يحدث تنافسي للغاية وقد كانت جولة مجنونة".

وشدد "ميليتاو ما زال لديه الكثير ليتعلمه، دائما ما أخبرت راموس بأنه كان بإمكانه أن يصبح مهاجما رائعا، لقد سجل العديد من الأهداف ولكن هناك واحد أتذكره بشده".

وكان ميليتاو قد سجل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة الـ 92 من عمر المباراة برأسية رائعة.

وأتم "الوقت بدل الضائع هو شيء تقديري للحكم، ونود جميعا أن نرى وقت أطول يلعب واعتقد أن قاعدة جديدة للوقت المضاف ستكون جيدة لكرة القدم بشكل عام".

بذلك التعادل ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 50 في صدارة الدوري بفارق أربع نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني الذي تعثر أمس السبت بالتعادل أمام سيلتا فيجو.