أنشيلوتي يتحدث عن إصابة بنزيمة.. وقاعدة جديدة يتمنى إضافتها لكرة القدم

الأحد، 23 يناير 2022 - 21:47

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي

تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن إصابة كريم بنزيمة لاعب الفريق خلال مواجهة إلتشي.

وتعادل ريال مدريد مع إلتشي بهدفين مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.

وتعرض كريم بنزيمة لإصابة في العضلة الخلفية استبدل على أثرها في الدقيقة الـ 57 من المباراة.

أخبار متعلقة
رئيس مكافحة المنشطات: 6 حالات إيجابية في الدوري المصري.. وموقف لاعبي الأهلي والزمالك بايرن يضرب هيرتا برلين برباعية جديدة ويؤمن الفارق مع دورتموند الخيول أبطال الماراثون

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "إصابة بنزيمة؟ علينا تقييمها أولا قبل التحدث عنها، ولكنها ليست مثل ما حدث في سان سابيستيان".

وتابع "لقد كنا خاسرين للمباراة، وعدم نهايتها بهزيمتنا يجعلني أتحدث بشكل جيد عن الفريق لأن عادة مثل تلك المباريات تنتهي بالخسارة، ولكن يجب علينا أن نتعلم لأننا استقبلنا هدفين يمكن تجنبهم".

واستمر "لم نلعب بشكل جيد لاننا يجب أن نكون أكثر إحكاما في الفرص التي تتاح لنا، الآن هناك استراحة ونحن ندخلها وموقفنا جيد في جميع البطولات وهو ما أردناه ولكن الشيء الأهم هو أن نحقق الألقاب في النهاية".

وأضاف "إشبيلية سيفكرون أيضا بأنهم قد أهدروا فرصة لتقليص الفارق، كل شيء يحدث تنافسي للغاية وقد كانت جولة مجنونة".

وشدد "ميليتاو ما زال لديه الكثير ليتعلمه، دائما ما أخبرت راموس بأنه كان بإمكانه أن يصبح مهاجما رائعا، لقد سجل العديد من الأهداف ولكن هناك واحد أتذكره بشده".

وكان ميليتاو قد سجل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة الـ 92 من عمر المباراة برأسية رائعة.

وأتم "الوقت بدل الضائع هو شيء تقديري للحكم، ونود جميعا أن نرى وقت أطول يلعب واعتقد أن قاعدة جديدة للوقت المضاف ستكون جيدة لكرة القدم بشكل عام".

بذلك التعادل ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 50 في صدارة الدوري بفارق أربع نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني الذي تعثر أمس السبت بالتعادل أمام سيلتا فيجو.

ريال مدريد كارلو أنشيلوتي إلتشي الدوري الإسباني
نرشح لكم
مباشر في إسبانيا - ديبورتيفو ألافيس (0)-(0) برشلونة.. بداية المباراة تشكيل برشلونة - دي يونج والزلزولي يقودان الهجوم.. وألفيش على مقاعد البدلاء رأسية ميليتاو تنقذ ريال مدريد من الهزيمة أمام إلتشي.. وتحافظ على فارق النقاط مع إشبيلية انتهت في إسبانيا - ريال مدريد (2)-(2) إلتشي.. ميليتاو ينقذر ريال مدريد
أخر الأخبار
مباشر في إسبانيا - ديبورتيفو ألافيس (0)-(0) برشلونة.. بداية المباراة 22 دقيقة | الدوري الإسباني
أنشيلوتي يتحدث عن إصابة بنزيمة.. وقاعدة جديدة يتمنى إضافتها لكرة القدم 28 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر في إيطاليا - يوفنتوس (0) - (0) ميلان.. تشيزني ينقذ البيانكونيري 31 دقيقة | الدوري الإيطالي
رئيس مكافحة المنشطات: 6 حالات إيجابية في الدوري المصري.. وموقف لاعبي الأهلي والزمالك 50 دقيقة | الدوري المصري
بايرن يضرب هيرتا برلين برباعية جديدة ويؤمن الفارق مع دورتموند 54 دقيقة | الدوري الألماني
الخيول أبطال الماراثون ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تشكيل برشلونة - دي يونج والزلزولي يقودان الهجوم.. وألفيش على مقاعد البدلاء ساعة | الدوري الإسباني
مباشر أمم إفريقيا - تونس (1) - (0) نيجيريا.. جوووووووول المساكني بوووووم ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 3 منافس مصر الأقرب - سيناريوهات مجموعة الجزائر.. للجميع فرصة في الصدارة وقرعة محتملة 4 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع