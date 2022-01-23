انتهت في إيطاليا - يوفنتوس (0) - (0) ميلان.. قمة محبطة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة يوفنتوس وميلان في قمة منافسات الأسبوع الثالث والعشرين للدوري الإيطالي.

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نهاية المباراة

ق 90 تبديلين في صفوف يوفي بنزول أدريون رابيو وديان كولوسيفسكي بدلا من رودريجو بنتانكور وباولو ديبالا

ق 86 ديبالا يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 77 سايليمايكرس يسدد والكرة تمر فوق العارضة

ق 76 تبديلين في صفوف ميلان بنزول أنتي ريبيتش وأليساندرو فلورنزي بدلا من لياو وكالابريا

ق 74 مويس كين بدلا من ألفارو موراتا

ق 69 سايليمايكرس يرسل عرضية يقابلها جيرو بالرأس ولكن بين يدي تشيزني

ق 65 أليجري يتحرك.. فيديريكو برناردسكي وأرتور ميلو بدلا من خوان كوادارادو ومانويل لوكاتيلي

ق 63 ثيو هيرنانديز يسدد من خارج المنطقة وتشيزني يتصدى

ق 61 تبديلين في صفوف ميلان بنزول إسماعيل بن ناصر وأليكسيس سايليمايكرس بدلا من رادي كرونيتش وبراهيم دياز

ق 56 رافاييل لياو يسدد ولكن تشيزني يتصدى

ق 51 رأسية من باولو ديبالا تمر بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

ق 43 إنذار ميلان الأول.. جونيور ميسياس يتلقى البطاقة الصفراء عقب مخالفة قوية

ق 34 جيرو يسدد ركلة حرة في الحائط يتابعها ثيو هيرنانديز في الدفاع

ق 30 دافيدي كالابريا يسدد والكرة تمر فوق العارضة

ق 28 إصابة زلاتان إبراهيموفيتش وخروجه مبكرا.. تبديل أول في صفوف ميلان بنزول أوليفييه جيرو بدلا منه

ق 20 فرصة خطيرة من رافاييل لياو داخل المنطقة ولكن تشيزني يتصدى ببراعة

ق 9 بطاقة صفراء يتلقاها لوكاتيلي ليغيب عن المباراة المقبلة بداعي الإيقاف

ق 8 تسديدة من ساندرو تونالي تصطدم بدفاع البيانكونيري

بداية المباراة