انتهت في إيطاليا - يوفنتوس (0) - (0) ميلان.. قمة محبطة
الأحد، 23 يناير 2022 - 21:43
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة يوفنتوس وميلان في قمة منافسات الأسبوع الثالث والعشرين للدوري الإيطالي.
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نهاية المباراة
ق 90 تبديلين في صفوف يوفي بنزول أدريون رابيو وديان كولوسيفسكي بدلا من رودريجو بنتانكور وباولو ديبالا
ق 86 ديبالا يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم
ق 77 سايليمايكرس يسدد والكرة تمر فوق العارضة
ق 76 تبديلين في صفوف ميلان بنزول أنتي ريبيتش وأليساندرو فلورنزي بدلا من لياو وكالابريا
ق 74 مويس كين بدلا من ألفارو موراتا
ق 69 سايليمايكرس يرسل عرضية يقابلها جيرو بالرأس ولكن بين يدي تشيزني
ق 65 أليجري يتحرك.. فيديريكو برناردسكي وأرتور ميلو بدلا من خوان كوادارادو ومانويل لوكاتيلي
ق 63 ثيو هيرنانديز يسدد من خارج المنطقة وتشيزني يتصدى
ق 61 تبديلين في صفوف ميلان بنزول إسماعيل بن ناصر وأليكسيس سايليمايكرس بدلا من رادي كرونيتش وبراهيم دياز
ق 56 رافاييل لياو يسدد ولكن تشيزني يتصدى
ق 51 رأسية من باولو ديبالا تمر بجوار القائم
بداية الشوط الثاني
ق 43 إنذار ميلان الأول.. جونيور ميسياس يتلقى البطاقة الصفراء عقب مخالفة قوية
ق 34 جيرو يسدد ركلة حرة في الحائط يتابعها ثيو هيرنانديز في الدفاع
ق 30 دافيدي كالابريا يسدد والكرة تمر فوق العارضة
ق 28 إصابة زلاتان إبراهيموفيتش وخروجه مبكرا.. تبديل أول في صفوف ميلان بنزول أوليفييه جيرو بدلا منه
ق 20 فرصة خطيرة من رافاييل لياو داخل المنطقة ولكن تشيزني يتصدى ببراعة
ق 9 بطاقة صفراء يتلقاها لوكاتيلي ليغيب عن المباراة المقبلة بداعي الإيقاف
ق 8 تسديدة من ساندرو تونالي تصطدم بدفاع البيانكونيري
بداية المباراة