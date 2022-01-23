رئيس مكافحة المنشطات: 6 حالات إيجابية في الدوري المصري.. وموقف لاعبي الأهلي والزمالك

كشف حازم خميس رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات عن وجود 6 حالات في الدوري المصري جاءت نتيجة فحوصات المنشطات الخاصة بهم إيجابية.

وأوقف الاتحاد المصري كريم بامبو في وقت سابق لمدة 4 أشهر بسبب إيجابية فحص المنشطات الخاص به.

وقال حازم خميس في تصريحات لقناة الحدث اليوم: "أي لاعب يتواجد داخل الدوري المصري وكل البطولات الخاصة بالرياضة المصرية في كل الألعاب معرض لأن يخضع لتحليل المنشطات".

وأضاف "يتم عمل اختبارات دورية في الدوري المصري وهناك 6 لاعبين العينات الخاصة بهم إيجابية وهم ليسوا من الأهلي أو الزمالك".

وأتم "سيتم الإعلان عن الأسماء بعد تحويل الأمر للجنة الإستماع ولجنة العقوبات وأيضا الاستئناف، ثم تثبيت القرار وإعلان الاسماء".

وتقام الآن منافسات كأس الرابطة في نسختها الأولى مع إيقاف بطولة الدوري أثناء إقامة كأس أمم إفريقيا.