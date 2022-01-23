بايرن يضرب هيرتا برلين برباعية جديدة ويؤمن الفارق مع دورتموند

الأحد، 23 يناير 2022 - 21:20

كتب : FilGoal

احتفال فريق بايرن ميونيخ بالهدف في مرمى هيرتا برلين

حقق بايرن ميونيخ الفوز على هيرتا برلين بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 20 من الدوري الألماني.

فوز بايرن ميونيخ هو الثاني على التوالي في الدوري الألماني بأربعة أهداف بعد، فوزه على كولن في المباراة الماضية بأربعة أهداف نظيفة

سجل أهداف بايرن ميونيخ كل من كورينتين توليسو، وتوماس مولر، وليروس ساني، وسيرجي جنابري، بينما سجل هدف هيرتا برلين الوحيد يورجين إيكلينكامب.

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شهد تشكيل بايرن ميونيخ اللعب بثلاثي في خط الدفاع مكون من لوكاس هيرنانديز، ونيكولس سولي، وبافارد.

تقدم بايرن ميونيخ بالهدف الأول سريعا في الدقيقة الثالثة عن طريق توليسو ولكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية الفار.

وفي الدقيقة الـ 25 عاد توليسو للتسجيل مرة أخرى برأسية مستغلا عرضية من كينجسلي كومان ولكن الحكم احتسب الهدف تلك المرة.

وأضاف مولر الهدف الثاني في الدقيقة الـ 45 وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة بلسمة رائعة بعد عرضية من جوشوا كيميتش.

وفي الشوط الثاني أضاف ساني الهدف الثالث في الدقيقة الـ 75 مستغلا خطأ فادح من حارس المرمى في تمرير الكرة.

وبعد ثلاث دقائق ففقط أضاف جنابري الهدف الرابع بعدما تلقى تمريرة رائعة من جنابري لينفرد بالمرمى ويسدد في الشباك.

وفي الدقيقة الـ 80 سجل إيكلينكامب هدف هيرتا برلين الوحيد بخطأ من أوباميكانو في التمرير استغله ليضع الكرة من فوق الحارس مانويل نوير.

بذلك الفوز ارتفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة الـ 49 في صدارة جدول الترتيب بفارق ست نقاك عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني برصيد 42 نقطة.

بايرن ميونيخ الدوري الألماني هيرتا برلين
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