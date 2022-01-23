تشكيل برشلونة - دي يونج والزلزولي يقودان الهجوم.. وألفيش على مقاعد البدلاء
الأحد، 23 يناير 2022 - 20:59
كتب : FilGoal
أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة ديبورتيفو ألافيس بعد قليل.
ويلتقي برشلونة مع ديبورتيفو ألافيس على ملعب الأخير في الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.
ويلعب لوك دي يونج برفقة عبد الصمد الزلزولي وفيران توريس في خط هجوم برشلونة، بينما جاء داني ألفيش الظهير الأيمن على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل برشلونة كالآتي
الحارس: مارك أندري تير شتيجن
الدفاع: سيرجينيو ديست - جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو - جوردي ألبا
الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - بيدري
الهجوم: فيران توريس - لوك دي يونج - عبد الصمد الزلزولي
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