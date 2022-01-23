انتهت أمم إفريقيا - تونس (1) - (0) نيجيريا
الأحد، 23 يناير 2022 - 20:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة تونس ونيجيريا في الدور ثمن النهائي من أمم إفريقيا.
يمكن متابعة المباراة مباشرة من هنا
---------------------------------
نهاية المباراة
ق65: أووووووه بطاقة حمراء لأليكس أيوبي بعد تدخل قوي على يوسف المساكني
ق59: دخول أليكس أيوبي وأولاينكا في مكان إيهيناتشو وأونيي
ق47: صاروووووخ من يوسف المساكني يسكن شباك نيجيريا
نهاية الشوط الأول
ق11: موسيس سايمون يراوغ ويسدد في الشباك من الخارج
ق2: ضربة خلفية مزودجة من نديدي بجوار القائن
بداية المباراة