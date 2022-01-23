انتهت أمم إفريقيا - تونس (1) - (0) نيجيريا

الأحد، 23 يناير 2022 - 20:50

كتب : FilGoal

منتخب تونس أمم إفريقيا

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة تونس ونيجيريا في الدور ثمن النهائي من أمم إفريقيا.

يمكن متابعة المباراة مباشرة من هنا

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نهاية المباراة

ق65: أووووووه بطاقة حمراء لأليكس أيوبي بعد تدخل قوي على يوسف المساكني

ق59: دخول أليكس أيوبي وأولاينكا في مكان إيهيناتشو وأونيي

ق47: صاروووووخ من يوسف المساكني يسكن شباك نيجيريا

نهاية الشوط الأول

ق11: موسيس سايمون يراوغ ويسدد في الشباك من الخارج

ق2: ضربة خلفية مزودجة من نديدي بجوار القائن

بداية المباراة

تونس نيجيريا أمم إفريقيا
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