تشكيل قمة إيطاليا - ديبالا وموراتا في قيادة يوفنتوس.. وإبراهيموفيتش على رأس ميلان

الأحد، 23 يناير 2022 - 20:45

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - يوفنتوس

أعلن ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس عن تشكيل فريقه لملاقاة ضيفه ميلان في قمة منافسات الأسبوع الثالث والعشرين للدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل البيانكونيري كالتالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

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خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو - دانييلي روجاني - جورجيو كيليني - أليكس ساندرو

خط الوسط: خوان كوادرادو - ويستون ماكيني - مانويل لوكاتيلي - رودريجو بنتانكور

خط الهجوم: باولو ديبالا - ألفارو موراتا

على الناحية الأخرى أعلن ستيفانو بيولي مدرب ميلان تشكيل فريقه والذي أتى على النحو التالي:

حراسة المرمى: مايك مينيان

خط الدفاع: دافيدي كالابريا - بيير كالولو - أليسيو رومانيولي - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: ساندرو تونالي - رادي كرونيتش - جونيور ميسياس - براهيم دياز - رافاييل لياو

خط الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش

ويحتل ميلان المركز الثالث بـ48 نقطة، فيما يأتي يوفنتوس خامسا بـ41 نقطة.

ميلان يوفنتوس أليجري بيولي الدوري الإيطالي
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