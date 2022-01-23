تشكيل قمة إيطاليا - ديبالا وموراتا في قيادة يوفنتوس.. وإبراهيموفيتش على رأس ميلان

أعلن ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس عن تشكيل فريقه لملاقاة ضيفه ميلان في قمة منافسات الأسبوع الثالث والعشرين للدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل البيانكونيري كالتالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو - دانييلي روجاني - جورجيو كيليني - أليكس ساندرو

خط الوسط: خوان كوادرادو - ويستون ماكيني - مانويل لوكاتيلي - رودريجو بنتانكور

خط الهجوم: باولو ديبالا - ألفارو موراتا

على الناحية الأخرى أعلن ستيفانو بيولي مدرب ميلان تشكيل فريقه والذي أتى على النحو التالي:

حراسة المرمى: مايك مينيان

خط الدفاع: دافيدي كالابريا - بيير كالولو - أليسيو رومانيولي - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: ساندرو تونالي - رادي كرونيتش - جونيور ميسياس - براهيم دياز - رافاييل لياو

خط الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش

ويحتل ميلان المركز الثالث بـ48 نقطة، فيما يأتي يوفنتوس خامسا بـ41 نقطة.