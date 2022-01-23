تشكيل قمة إيطاليا - ديبالا وموراتا في قيادة يوفنتوس.. وإبراهيموفيتش على رأس ميلان
الأحد، 23 يناير 2022 - 20:45
كتب : FilGoal
أعلن ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس عن تشكيل فريقه لملاقاة ضيفه ميلان في قمة منافسات الأسبوع الثالث والعشرين للدوري الإيطالي.
وجاء تشكيل البيانكونيري كالتالي:
حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني
خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو - دانييلي روجاني - جورجيو كيليني - أليكس ساندرو
خط الوسط: خوان كوادرادو - ويستون ماكيني - مانويل لوكاتيلي - رودريجو بنتانكور
خط الهجوم: باولو ديبالا - ألفارو موراتا
على الناحية الأخرى أعلن ستيفانو بيولي مدرب ميلان تشكيل فريقه والذي أتى على النحو التالي:
حراسة المرمى: مايك مينيان
خط الدفاع: دافيدي كالابريا - بيير كالولو - أليسيو رومانيولي - ثيو هيرنانديز
خط الوسط: ساندرو تونالي - رادي كرونيتش - جونيور ميسياس - براهيم دياز - رافاييل لياو
خط الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش
ويحتل ميلان المركز الثالث بـ48 نقطة، فيما يأتي يوفنتوس خامسا بـ41 نقطة.