في الجول يكشف عن صفقة تبادلية بين الإسماعيلي والمقاولون في مركز حراسة المرمى

الأحد، 23 يناير 2022 - 20:34

كتب : ياسر الشريف

أحمد عادل عبد المنعم يتصدى لركلة الجزاء - الإسماعيلي × الأهلي

علم FilGoal.com من مصدر مسؤول في الإسماعيلي عن اقتراب الفريق من إبرام صفقة تبادلية مع المقاولون العرب في مركز حراسة المرمى.

وقال المصدر في تصريحات عبر FilGoal.com: "سيتم تبادل حارسي مرمى الفريق، إذ سينتقل حسن شاهين إلى الإسماعيلي مقابل انتقال أحمد عادل عبد المنعمو إلى المقاولون العرب".

واستمر "الصفقة من الممكن أن تمتد إلى أكثر من لاعب آخر، إذ يرغب الإسماعيلي في تدعيم مركز الظهير الأيسر وطلب التعاقد مع أحمد عبد العزيز زيزو، كما طلب المقاولون مقابل انتقاله ضم محمد دسوقي ظهير أيسر الإسماعيلي".

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وتابع "هناك تمسك حتى الآن من قبل الجهاز الفني للإسماعيلي باللاعب دسوقي من منطلق رغبته في توافر إثنين من اللاعبين في هذا المركز".

وأضاف "المقاولون طلب ضم أحمد مصطفى صانع ألعاب الإسماعيلي أيضا مقابل انتقال يوسف الجوهري للدراويش".

ويعسى الإسماعيلي لتدعيم صفوفه خلال شهر يناير الحالي ببعض العناصر الجديدة من أجل تحسين أوضاعه في جدول ترتيب الدوري المصري الذي يحتل به المركز قبل الأخير.

وكان الإسماعيلي قد أتم تعاقده مع أربع لاعبين منذ بداية فترة الانتقالات الحالية وهم، كاراميلو ألجانزا، وسايكو كونتيه، وجان موريل بوي، ودييجو فيرناندو.

الإسماعيلي المقاولون العرب أحمد عادل عبد المنعم حسن شاهين
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