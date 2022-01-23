أمم إفريقيا - بونو يغلق الباب أمام الشكوك ويعود إلى تدريبات المغرب

عاد ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية إلى تدريبات منتخب المغرب، استعدادا لمواجهة مالاوي في كأس أمم إفريقيا.

جاء ذلك بعد غيابه بالأمس -السبت- عن التدريبات، والذي أثار العديد من الشكوك.

وانتشرت العديد من التكهنات بشأن حالة بونو، بين الإصابة والإجهاد وفيروس كورونا.

ولكن أغلق الحارس المغربي الدولي كل هذه التكهنات بظهوره في مران اليوم -الأحد- على ملعب التدريبات الملحق بملعب "أحمدو أهيدجو" في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

ويلتقي منتخب المغرب بمنتخب مالاوي بعد غد -الثلاثاء- الخامس والعشرين من يناير الجاري، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام هذه المباراة ضمن منافسات دور الـ16 التي انطلقت اليوم بمواجهة بوركينا فاسو والجابون، وتستمر بمباراة تونس ونيجيريا الليلة.

يذكر أن منتخب المغرب تأهل بصدارة المجموعة الثالثة بـ7 نقاط، حيث تلاه منتخب الجابون بـ5 نقاط، وتأهل منتخب جزر القمر من هذه المجموعة بـ3 نقاط ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، فيما غادرت غانا في واحدة من أكبر مفاجآت دور المجموعات.