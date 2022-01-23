مران منتخب مصر - تدريبات منفردة لـ الونش.. اجتماع بين كيروش وجهازه واللاعبين

الأحد، 23 يناير 2022 - 19:12

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر قبل مواجهة غينيا بيساو

واصل منتخب مصر استعداداته للقاء كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل في دور الـ16 من أمم إفريقيا.

وأدى المنتخب اليوم تدريبه في الخامسة والنصف مساء على ملعب جابوما انيكسي.

ويلتقي منتخب مصر مع كوت ديفوار الأربعاء المقبل لحساب الدور ثمن النهائي من أمم إفريقيا.

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وشارك في المران جميع اللاعبين، فيما بدأ اليوم محمود حمدي الونش تدريبات منفردة بالكرة ضمن مرحلة تأهيله.

وكان المنتخب الوطني قد أدى صباح اليوم تدريبا بدنيا في قاعة متخصصة بمقر اقامته في مدينة دوالا الكاميرونية، حيث تم تقسيم اللاعبين لمجموعتين أدت كل منها تدريباتها في موعدين متتاليين تطبيقًا للاجراءات الاحترازية وعدم اتساع القاعة بالقدر الكافي.

فيما واصل الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني سلسلة اجتماعاته فيما بين أعضائه ومع اللاعبين للتحضير للمباراة .

واحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف نيجيريا برصيد 6 نقاط.

وتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط من فوز على الجزائر وغينيا الإستوائية وتعادل مع سيراليون.

وتستضيف الكاميرون أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

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