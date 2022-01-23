أمم إفريقيا - كوليبالي: منتخب السنغال ليس المرشح الأفضل.. أنتم من تقولون ذلك

الأحد، 23 يناير 2022 - 19:08

كتب : FilGoal

كاليدو كوليبالي - مالاوي والسنغال - كأس أمم إفريقيا 2021

رفض كاليدو كوليبالي مدافع منتخب السنغال الحديث عن كون بلاده المرشح الأفضل للفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

جاء ذلك قبل مواجهة السنغال ضد كاب فيردي، والمقرر إقامتها بعد الغد -الثلاثاء- الخامس والعشرين من يناير ضمن منافسات دور الـ16.

وقال كوليبالي في المؤتمر الصحفي: "لم نقل أبدا أننا المرشح المفضل للفوز بهذه البطولة".

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وأضاف "أنتم من يقولون ذلك. نحن فقط نبذل أفضل ما لدينا لتحقيق أحلامنا".

وتصدر منتخب السنغال المجموعة الثانية على حساب زيمبابوي ومالاوي وغينيا، وسط تعليقات سلبية بشأن أداء أسود تيرانجا.

جاء ذلك بعد أن جمع المنتخب 5 نقاط فقط، وسجل هدفا وحيدا من ركلة جزاء في الوقت القاتل، نفذها ساديو ماني نجم ليفربول في شباك زيمبابوي.

خارج هذه المباراة، تعادل منتخب السنغال سلبيا مع مالاوي وغينيا.

وسيلعب ماني ورفاقه ضد كاب فيردي، وإذا فازوا سيلاقون الفائز من مالي وغينيا الاستوائية في ربع النهائي، على أن يلتقي الفائز هنا بالفائز الأخير من رباعي بوركينا فاسو والجابون ونيجيريا وتونس في نصف النهائي.

السنغال كوليبالي كاب فيردي كأس أمم إفريقيا
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