الإسماعيلي يفقد الشامي 3 أسابيع للإصابة

الأحد، 23 يناير 2022 - 17:49

كتب : ياسر الشريف

محمد الشامي - أحمد رمضان بيكام - الصور من حساب الإسماعيلي

تلقى الإسماعيلي ضربة قوية بغياب لاعبه محمد الشامي لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة.

محمد الشامي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وأثبتت الأشعة إصابة الشماي بتمزق في العضلة الخلفية.

وأكد مجدي الباز طبيب الإسماعيلي أن اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي مكثف قبل عودته للملاعب مرة أخرى.

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وشعر الشامي بآلام عضلية خلال مشاركته في المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلي في كأس رابطة الأندية المصرية، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وبذلك يغيب الشامي عن الإسماعيلي أمام المقاولون العرب والجونة في كأس الرابطة، بالإضافة إلى مباراتي فيوتشر وبيراميدز في الدوري المصري عقب استئناف المسابقة بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية.

محمد الشامي الإسماعيلي
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