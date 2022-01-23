تحت أنظار كارتيرون.. الزمالك يهزم المريخ السوداني بثنائية وديا

فاز فريق الزمالك على المريخ السوداني بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم الأحد على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

المرمى: السيد عطية

الدفاع: محمد طارق - محمد حمدي - أحمد ذكي - محمد حسام "بيسو"

الوسط: طارق علاء - ماجد هاني - سيف جعفر - يوسف أسامة - سيد عبدالله "نيمار"

الهجوم: حسام أشرف

أحرز يوسف أسامة نبيه الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 37، قبل أن يضيف "نيمار" الهدف الثاني في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، وأحرز أوجستن أوتو هدف الفريق السوداني في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

في الشوط الثاني أجرى الزمالك 7 تعديلات على التشكيل ودفع الجهاز الفني بكل من، مصطفى طارق مصطفى ورضا محمد العميد وعبدالرحمن الفيومي وأحمد عبدالرحيم "إيشو" عبدالله محمد وكريم عبدون إبراهيم محمد بدلا من "محمد حسام "بيسو" ويوسف أسامة نبيه وسيف جعفر وسيد عبدالله نيمار وماجد هاني و"إيشو" وطارق علاء"

تبادل الفريقان السيطرة على منطقة وسط المعلب في الشوط الثاني، واستطاع الفريق السوداني أن يقلص النتيجة ويحرز الهدف الأول في شباك الزمالك.

وتكون الجهاز الفني للزمالك من: حسين ياسر المحمدي وأحمد رزق مدربا عاما، ورامي حسن مدربا، ومحمد كيبر مدربا للحراس ، ودكتور ياسين غنيم طبيبا، ومحمود حمودي إداريا.

وتابع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المباراة الودية للوقوف على مستوى اللاعبين الناشئين.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الرابعة من مجموعات كأس الرابطة المصرية.