تشكيل أمم إفريقيا - تراوري يقود بوركينا فاسو.. والجابون تتسلج بـ بوبيندزا

دفع كامو مالو المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو بنجم فريقه بيرتراند تراوري في الهجوم لمواجهة الجابون.

ويلعب منتخب بوركينا ضد الجابون في أولى مباريات دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وجاء تشكيل بوركينا فاسو كالآتي:

المرمى: كواكو كوفي

الدفاع: عيسى كابوري – إيسوفو دياو – إديموند تابسوبا – ستيف ياجو

الوسط: أداما جويرا – جوستافو سنجاري – إبراهيما توريه

الهجوم: بيرتراند تراوري – بوريما باندي – دانجو أوتارا

على الجانب الآخر جاء تشكيل الجابون كالآتي:

بينما جاء تشكيل الجابون كالآتي:

حراسة المرمى: جان أمونوم

الدفاع: أليكس موسوندا – أنتوني تورك – سيدني مبوميني - برونو مانجا

الوسط: لويد بالون – جيلور كاجو – أندريه بوكو - جوناثان أوبيانج

الهجوم: جيم أليفينا - آرون بوبيندزا

واحتل منتخب بوركينا المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف الكاميرون، بينما احتل منتخب الجابون المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف المغرب.