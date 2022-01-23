لجنة حكام الاتحاد الإفريقي: سعداء للغاية بأداء التحكيم.. وهذا موقف سيكازوي

يؤمن الرواندي سيليستن نتاجونجيرا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بأن التحكيم في بطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون ظهر بشكل مميز حتى الآن.

وقال نتاجونجيرا في تصريحات لشبكة beIN SPORTS: "سعداء للغاية بما قدمه الحكام في المباريات الـ36 بمرحلة المجموعات حتى الآن".

وأضاف "تقنية حكم الفيديو المساعد قدمت الكثير من الإضافة للبطولة في هذه النسخة، لقد ساعدت الحكام كثيرا في المباريات من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة".

وتابع "خلال 36 مباراة حتى الآن تم العودة إلى تقنية الـVAR في 13 مناسبة، وكان للحكام دائما فرصة ثانية من أجل اتخاذ القرارات الصائبة".

وأكمل "فيما يخص الجدل الذي كان في مباراة تونس ومالي، الحكم جياني سيكازوي كان مريضا، والحرارة العالية أثرت عليه جدا لهذا أوقف المباراة قبل نهاية الوقت".

وأتم "سيكازوي استعاد عافيته وهو يتدرب حاليا، نحن نراقب دائما حالته البدنية والصحية".

وينطلق دور الـ16 من البطولة يوم الأحد وينتهي يوم الأربعاء.

وانطلقت بطولة الأمم الإفريقية يوم 9 يناير وتنتهي يوم 6 فبراير المقبل.

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