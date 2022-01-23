هدفه الـ 100 في الملاعب الأوروبية.. كوكا يقود كونيا سبور للفوز بهدف على ألتاي

قاد أحمد حسن كوكا فريقه كونيا سبور لفوز صعب على ألتاي بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري التركي.

وسجل كوكا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 68 من ركلة جزاء ليعزز تقدم فريقه في المركز الثاني.

وشارك أحمد ياسرريان أساسيا مع فريق ألتاي وتم استبداله في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

ورفع كونيا سبور رصيده إلى 45 نقطة وبفارق ست نقاط عن طرابزون سبور المتصدر.

ووصل كوكا إلى 100 هدفا في الملاعب الأوروبية مع أندية أولمبياكوس اليوناني وريو أفي وبراجا البرتغاليين وكونيا سبور التركي.

وسجل كوكا هدفه الرابع في الدوري التركي منذ انتقاله إلى كونيا سبور الموسم الجاري بالإضافة لهدف في كأس تركيا.

ونجح كوكا في تسجيل 100 هدفا في الملاعب الأوربية منذ احترافه.

وسجل كوكا 38 هدفا مع أولمبياكوس اليوناني قبل أن يسجل 32 هدفا مع ريو أفي البرتغالي و25 مع براجا.

وأخيرا سجل 5 أهداف حتى الآن مع كونيا سبور التركي.