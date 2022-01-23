قبل مواجهة كوت ديفوار.. أشرف صبحي يجري اتصالات ببعثة منتخب مصر ويؤكد على دعم الجماهير

الأحد، 23 يناير 2022 - 16:49

كتب : FilGoal

وزير الرياضة أشرف صبحي مع منتخب مصر قبل كأس أمم إفريقيا 2021

أجرى أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اتصالاً هاتفياً مع رئيس بعثة المنتخب المصرى بالكاميرون، وعدد من لاعبى المنتخب فى إطار التحفيز المعنوى والمساندة للبعثة؛ للتركيز فى تدريباتهم استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام منتخب كوت ديفوار فى ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

واطمأن الوزير على كافة الأمور المتعلقة بإقامة اللاعبين، وسير الجدول التدريبي المحدد لهم وفق رؤية الجهاز الفنى بقيادة كارلوس كيروش، والتركيز الذى يسود المنتخب استعداداً لمباراة كوت ديفوار، وحماس اللاعبين لتحقيق الفوز بالمباراة، والتأهل لدور الثمانية.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مع منتخب كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل فى ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

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ولفت وزير الرياضة إلى مكانة كرة القدم المصرىة على مستوى القارة الإفريقية، وتفوق المنتخب المصرى على جميع المنتخبات بإحراز لقب البطولة الإفريقية سبع مرات، مشيراً إلى ثقته فى الجيل الحالى للمنتخب بتقديم أفضل ما لديهم من أداء وعروض للفوز فى مباريات البطولة وتحقيق لقبها.

وأكد وزير الشباب والرياضة مساندة ومؤازرة الجماهير المصرية للاعبي المنتخب، لتحقيق الفوز والانتصار فى مباريات البطولة، والحصول على لقبها الغائب منذ عام ٢٠١٠م، لتضاف إلى سجل انجازات الرياضة المصرية فى ضوء الجمهورية الجديدة التى تشهد تنميةً وتطوراً فى جميع المجالات تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وطالب الدكتور أشرف صبحى لاعبي المنتخب الحفاظ على تركيزهم خلال فترة الإعداد لمباراة كوت ديفوار ، والثقة فى قدراتهم وإمكانياتهم لتحقيق الفوز فى المباراة التي يترقبها الجميع.

منتخب مصر أشرف صبحي
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