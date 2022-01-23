علي زين لـ في الجول: اللعب لـ الزمالك؟ اسألوا أحمد الأحمر.. وانتقالي لبرشلونة مفاجأة لكنها متوقعة

أجرى FilGoal.com حوارا مع علي زين نجم فريق برشلونة ومنتخب مصر لكرة اليد.

وتحدث علي زين عن إمكانية انتقاله إلى الزمالك بعد انتهاء مسيرته الاحترافية، وكواليس انتقاله إلى برشلونة.

"تفوق الزمالك أخر 5 سنوات؟ الزمالك ليس فقط من يفوز ولكن هناك مباريات يفوز بها الأهلي، الأهلي يبني فريقا جديدا بينما الزمالك في أعلى مستوياته وذلك حدث من قبل عكس ذلك والفارق بينهما الخبرات حاليا".

"دائما ما أرحب بالأهلي، عندما ينتهي تعاقدي مع أي فريق أكون مرحبا بالعودة وأفتح بابي له دائما ولا أتخيل اللعب لنادي آخر".

"الانتقال للزمالك؟ الأمر صعب جدا ولا أرى نفسي بقميص أخر في مصر، أقدر الزمالك جدا واهتمامه بكرة اليد، أحمد الأحمر يحترم الأهلي جدا ويقدره ولكن إذا سألته أن يذهب للأهلي سيجيبك أن الأمر صعبا".

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"الطفرة التي تشهدها كرة اليد حاليا في مصر هي بسبب تغيير النظام وفي الحقيقة كان للاتحاد دورا في ذلك، باروندو حصل على جائزة أفضل مدرب في العالم قبل أن يأتي إلى مصر".

"كان هناك نظام جيد بالإضافة لنضج اللاعبين، كل تلك الأمور ساهمت فيما وصلنا إليه حتى الآن وأعتقد سنصل إلى ما هو أفضل".

"لا نخسر أمام الفرق الكبرى بسبب اللياقة البدنية كما يشاع، كل ما في الأمر هو اعتمادهم على طريقة لعب معينة وثابتة دائما".

"مفاوضات برشلونة لضمي بدأت في مارس الماضي، برشلونة أفضل نادي في العالم ولم يخسر أي مباراة الموسم الماضي".

"بالطبع كنت سعيدا جدا، ولكن كادت المفاوضات أن تنهار برحيل رئيس النادي وبالتالي الجهاز الفني، الأمر كان مفاجأة ولكن متوقعة وذلك ليس غرورا ولكن للمنتخب دورا في ذلك".

"هم بالطبع يشاهدون مبارياتنا مع المنتخب وينظرون إلى فريقهم وماذا ينقصهم لدعم الفريق".

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