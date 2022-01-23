تشكيل ريال مدريد - هازارد أساسيا أمام إلتشي في الدوري الإسباني

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد التشكيل الأساسي أمام إلتشي ضمن مباريات الدوري الإسباني.

وبدأ إدين هازارد كأساسي لدعم هجوم الملكي خلال مواجهة إلتشي.

ويحتل ريال مدريد صدارة الترتيب بـ 49 نقطة من 21 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن إشبيلية، بينما إلتشي في المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

حارس مرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فيرلان ميندي - إدير ميليتاو - ديفيد ألابا - لوكاس فازكيز

الوسط: كاسيميرو - لوكا مودريتش - توني كروس

الهجوم: إدين هازارد - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور