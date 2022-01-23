مؤتمر مدرب الكاميرون: ممتن للطاقم الطبي لعدم إصابة أي فرد بكورونا

الأحد، 23 يناير 2022 - 15:50

كتب : FilGoal

منتخب الكاميرون أمم إفريقيا

وجه أنتونيو كونسيساو مدرب الكاميرون شكره للطاقم الطبي لفريقه في ظل سلامة جميع الأفراد قبل مواجهة جزر القمر يوم الإثنين في كأس إفريقيا 2021.

وقال كونسيساو في مؤتمر صحفي:"جاهزون لمواجهة منتخب جزر القمر والتحضيرات تسير بشكل جيد. نشكر الطاقم الطبي والأمني للمنتخب على حرصهم الشديد، بالإضافة إلى التزام اللاعبين ولهذا لا وجود لحالات كورونا في الفريق".

وأضاف "لا نفكر في النقص العددي للمنافس بسبب حالات كورونا، نركز دائما على التشكيلة وسندخل المباراة بهدف واحد منذ الدقيقة الأولى وهو التسجيل والفوز".

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وأتم "أقوم ببعض التغييرات في كل مباراة لأنني أريد الحفاظ على اللاعبين ولا أريد أن أخسر أي لاعب خاصة في مباريات خروج المغلوب".

ويعاني فريق جزر القمر من نقص حاد في قائمة لاعبيه بسبب إصابة 12 فردا بفيروس كورونا.

وتتمثل الأزمة في إصابة كل حراس المرمى وغيابهم عن لقاء الكاميرون.

وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء الإثنين.

والفائز سيلعب ضد غينيا أو جامبيا.

الكاميرون كأس إفريقيا
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