براون يفرض حظرا إعلاميا على ودية الإسماعيلي

الأحد، 23 يناير 2022 - 15:49

كتب : FilGoal

وجيه عبد الحكيم - الإسماعيلي - البنك الأهلي - كأس الرابطة - الصور من حساب الإسماعيلي

قرر الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة الأرجنتيني خوان براون فرض حظر إعلامي على المباراة الودية للفريق ضد بورفؤاد.

ويلعب الإسماعيلي اليوم الأحد على ملعبه بالإسماعيلية ضمن الاستعداد لمنافسات كأس رابطة الأندية.

وتأتى هذه المباراة فى إطار سعى الجهاز الفنى للفريق، للإطمئنان على مدى جاهزية لاعبيه البدلاء والمستبعدين للإستعانة بأى منهم فى كأس الرابطة.

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وكان براون قد ضم خلال هذه المباراة كلا من عمر رضوان وكمال السيد فى حراسة المرمى أحمد أيمن ومحمد بيومى وعمر هنيدى ومروان الصحراوى وأحمد فتحى كاستيلو ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقى ومحمود البدرى فى خط الدفاع وعمر الوحش وعماد حمدى ومحمد مخلوف ومدحت فقوسه ومصطفى فارس ومحمد عبد السميع وأحمد مدبولى فى خط الوسط وحازم مرسى فى خط الهجوم.

ومن المقرر أن الإسماعيلى سيلاقى المقاولون العرب عصر الخميس القادم على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة، فى رابع جولات البطولة.

ويتصدر الإسماعيلي المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط عقب مرور ثلاث جولات.

وفاز الإسماعيلي في المباراة الافتتاحية أمام سموحة وتعادل أمام الأهلي والبنك الأهلي.

الدوري المصري الإسماعيلي خوان براون
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