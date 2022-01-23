مؤتمر مدرب جزر القمر: استقررنا على اللاعب الذي سيظهر كحارس مرمى أمام الكاميرون

الأحد، 23 يناير 2022 - 15:32

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو جزر القُمر بالهدف الثاني أمام غانا

كشف دانييل بادوفاني المدرب المساعد لفريق جزر القمر استقرار الجهاز الفني على اختيار لاعب ليشارك كحارس مرمى أمام الكاميرو نفي ثمن نهائي أمم إفريقيا.

وأعلن منتخب جزر القمر عن ظهور 12 حالة إيجابية جديدة مصابة بفيروس كورونا في صفوفه.

وذكر الاتحاد القمري لكرة القدم أنه من ضمن المصابين بـ كورونا ثنائي حراسة المرمى علي أحمدا، ومعاذ أوسيني.

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ويعد النبأ كارثيًا للمنتخب الذي يشارك لأول مرة في تاريخه، إذ يعاني الحارس الأساسي سليم بن بوينة من إصابة.

وقال بادوفاني في المؤتمر الصحفي: "استقررنا بالفعل على لاعب سيبدأ كحارس مرمى".

وأوضح "خلال التدريبات أظهر اللاعب قدرته على اللعب كحارس مرمى".

المدير الفني أمير عبده، الذي أعلن الاتحاد إصابته بـ كورونا أيضا، لن يمتلك بالتالي أي حارس مرمى متاح لمواجهة الكاميرون الإثنين المقبل في ثُمن نهائي كأس الأمم الإفريقية.

ولا تضم قائمة جزر القمر إلا 3 حراس مرمى، رغم ضم منتخبات أخرى لـ 4 حراس مستغلين زيادة عدد أفراد القائمة إلى 28.

ووفقًا لقواعد البطولة، فعدم وجود أي حارس مرمى من المفترض ألا يمنع ظهور جزر القمر في مباراتها أمام الكاميرون، إذ يتوجب عليهم المشاركة بشكل طبيعي لو امتلكوا 11 لاعبًا متاحًا بغض النظر عن مراكزهم.

وحققت جزر القمر مشاركة تاريخية هي الأولى لها، وتمكنت من التأهل في المركز الرابع ضمن أفضل ثوالث بعد حصدها 3 نقاط في مجموعة ضمت المغرب والجابون وغانا.

وخسرت جزر القمر مباراتها الأولى بصعوبة أمام الجابون، مباراة شارك فيها الحارس المخضرم أحمدا.

وفي المباراة الثانية أمام المغرب ظهر بن بوينة في حراسة المرمى وقدّم مستوى أسطوريًا أبهر المتابعين رغم خسارة بلاده 0-2.

قبل أن يواصل الظهور الأساسي في آخر مباراة بالدور الأول أمام غانا، لكنه أصيب مبكرًا بعد تدخل عنيف من آندري آيو وتم استبداله بـ أحمدا.

واستطاعت جزر القمر الصعود للدور الثاني مستفيدة من فوزها التاريخي 3-2 على غانا.

أمم إفريقيا جزر القمر
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