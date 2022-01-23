مؤتمر مدرب السنغال: علينا العمل كمجموعة أمام كاب فيردي
الأحد، 23 يناير 2022 - 15:03
كتب : FilGoal
شدد أليو سيسيه مدرب السنغال على أهمية العمل الجماعي لفريقه أمام كاب فيردي يوم الثلاثاء في ثمن نهائي كأس إفريقيا 2021.
وقال مدافع أسود التيرانجا السابق في مؤتمر صحفي:"مستعدون لكاب فيردي، فريق نحترمه كثيرا".
وواصل "الكل جاهز وعلينا العمل كمجموعة لنصل إلى ما نريده في البطولة".
وأتم "فريق كاب فيردي أظهر أسلوبه في الدور الأول وحددنا ما علينا القيام به".
وستنطلق المباراة الساعة 6 مساء يوم الثلاثاء.
والفائز بها سيواجه مالي أو غينيا الاستوائية.
وتسعى السنغال للتتويج بالكأس القارية للمرة الأولى في تاريخها، بعدما خسرت النهائي في 2002 و2019.