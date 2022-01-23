برشلونة يعلن: ديمبيلي لم يحضر إلى المدينة الرياضية بسبب توعك معوي

أعلن نادي برشلونة غياب عثمان ديمبيلي جناح الفريق عن الحضور إلى المدينة الرياضية بسبب التوعك المعوي.

عثمان ديمبيلي النادي : برشلونة برشلونة

وتم استبعاد ديمبيلي للمباراة الثانية على التوالي من قائمة برشلونة بعد قرار النادي برغبته في الرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوية بعد عدم تجديده.

وكشف برشلونة أن غياب ديمبيلي عن المدينة الرياضية بداعي التوعك المعوي.

وكان ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة قد قال إن ديمبيلي عليه الرحيل في أسرع وقت لصالحه وصالح النادي.

واعتبر أليماني أن استبعاد تشافي له من قائمة مباراة أتلتيك بلباو قرار يتماشى مع السياسة الإدارية للفريق.

على الناحية الأخرى قال الصحفي سيكي رودريجيز إن ديمبيلي لن يلعب لبرشلونة مجددا على الإطلاق إذا لم يجدد عقده، سواء قبل أو بعد نهاية سوق الانتقالات.

يذكر أن عقد ديمبيلي ينتهي في يونيو القادم، ويتمسك وكيله بمطالب مادية لا ينوي النادي الكتالوني تلبيتها.