اتحاد جدة يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع طارق حامد

الأحد، 23 يناير 2022 - 14:44

كتب : محمد عبد العظيم

طارق حامد الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري

نفى محمد العماري مدير الاحتراف بنادي اتحاد جدة السعودي وجود مفاوضات مع طارق حامد لاعب وسط الزمالك لضمه.

طارق حامد

النادي : الزمالك

الزمالك

وينتهي تعاقد طارق حامد مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي بداية من شهر يناير الجاري.

وكانت صحيفة عكاظ السعودية قد أشارت إلى وجود مفاوضات من نادي اتحاد جدة لضم نجم الزمالك.

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وقال محمد العماري مدير الاحتراف بنادي اتحاد جدة لـ FilGoal.com: "لا نتفاوض مع طارق حامد".

وأضاف "الأخبار التي تتحدث عن تلك المفاوضات مجرد شائعات واللاعب خارج اهتمامات النادي".

واختتم تصريحاته "لا يوجد أية مفاوضات مع طارق حامد".

وخاض طارق حامد تسع مباريات هذا الموسم بينهم سبعة في الدوري المصري واثنين في دوري أبطال إفريقيا.

وغاب طارق حامد عن مباريات الزمالك الثلاثة في كأس الرابطة بسبب الإصابة.

الزمالك طارق حامد اتحاد جدة
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