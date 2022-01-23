هاتاي سبور يتعادل سلبيا في أول ظهور لـ كهربا كأساسي

الأحد، 23 يناير 2022 - 14:35

كتب : FilGoal

كهربا - هاتاي سبور

تعادل هاتاي سبور أمام ضيفه ريزة سبور بدون أهداف اليوم الأحد في الجولة 23 من الدوري التركي.

وشارك محمود عبد المنعم "كهربا"، المعار من الأهلي لهاتاي، أساسيا لأول مرة منذ انضمامه للأخير.

وغادر الملعب قبل انطلاق الشوط الثاني وشارك بدلا منه الليبيري محمد كامارا.

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ودخل كهربا بديلا في المباراتين السابقتين لهاتاي وأرسل تمريرة حاسمة في فوز الفريق على جالاتا سراي 4-2.

قبل أن يخسر بسداسية دون رد يوم الخميس أمام ألانيا سبور.

ويحتل هاتاي المركز السادس في ترتيب الدوري ورصيده 36 نقطة مبتعدا بـ15 نقطة عن ترابزون سبور المتصدر.

وسيحل هاتاي ضيفا على قيصري سبور في 4 فبراير المقبل.

محمود كهربا الدوري التركي هاتاي سبور
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