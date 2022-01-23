الزمالك يواجه المريخ السوداني بالشباب وديا

الأحد، 23 يناير 2022 - 14:35

كتب : أحمد شوقي صلاح

فاركو - الزمالك - سيسيه

يلتقي فريق الزمالك مع المريخ السوداني وديا في الثالثة عصر اليوم الأحد وديا.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة ضمن مباريات الجولة الرابعة والمقرر لها يوم الجمعة.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض المباراة الودية بلاعبين من فريقي 2001 و2003.

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وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة غزل المحلة أمس، تدريبات استشفائية لتفادي تعرضهم للإجهاد والإرهاق.

وحصد الزمالك نقطة واحدة في ثلاث مباريات بكأس الرابطة ويتذيل الترتيب.

وخسر الزمالك مباراته الأخيرة أمام غزل المحلة بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثالثة.

كأس الرابطة الزمالك المريخ السوداني
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