مؤتمر مدرب غينيا: غياب نابي كيتا؟ سنقاتل أمام جامبيا مهما كانت الظروف

الأحد، 23 يناير 2022 - 14:28

كتب : FilGoal

منتخب غينيا قبل مواجهة السنغال في كأس أمم إفريقيا 2021

تعهد كابا دياوارا مدرب منتخب غينيا بقتال فريقه في مباراة جامبيا في دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا رغم الظروف التي يمر بها الفريق.

ويشهد يوم الإثنين مواجهة بين غينيا وجامبيا في ثاني أيام مباريات ثمن النهائي من البطولة المقامة بالكاميرون.

وقال دياوارا في مؤتمر صحفي: "علينا ضرورة التركيز ضد جامبيا، فنحن نبحث عن الفوز والتأهل ولا شيء آخر".

أخبار متعلقة
استعدادا لمواجهة نيجيريا.. الخزري وثنائي تونس المتعافي من كورونا يتجهون نحو جاروا مؤتمر مدرب جامبيا: نأمل الاستمرار في كتابة التاريخ كنت هناك - بين مباراتي السنغال 2001 و2022.. هكذا تغيرت مصر خلال 21 سنة

يدخل منتخب غينيا المباراة بدون قائده نابي كيتا لاعب وسط ليفربول الذي يغيب بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وأضاف "خسارة لاعب مثل نابي كيتا يمثل خسارة لأي مدرب بالطبع".

وأردف "مهما كانت الظروف علينا القتال أمام جامبيا من أجل العبور لربع النهائي".

الفائز من المواجهة سيلعب ضد الفائز من لقاء الكاميرون وجزر القمر في ربع النهائي.

غينيا جامبيا
نرشح لكم
مؤتمر مدرب الكاميرون: ممتن للطاقم الطبي لعدم إصابة أي فرد بكورونا مؤتمر مدرب كاب فيردي: هزمت السنغال كلاعب.. لماذا لا أفعل المثل كمدرب؟ مؤتمر مدرب جزر القمر: استقررنا على اللاعب الذي سيظهر كحارس مرمى أمام الكاميرون مؤتمر مدرب السنغال: علينا العمل كمجموعة أمام كاب فيردي
أخر الأخبار
تشكيل ريال مدريد - هازارد أساسيا أمام إلتشي في الدوري الإسباني دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر مدرب الكاميرون: ممتن للطاقم الطبي لعدم إصابة أي فرد بكورونا 25 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
براون يفرض حظرا إعلاميا على ودية الإسماعيلي 26 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر مدرب كاب فيردي: هزمت السنغال كلاعب.. لماذا لا أفعل المثل كمدرب؟ 30 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مباشر في إنجلترا - بالاس (0) (1) ليفربول.. أرسنال (0) (0) بيرنلي 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نيوكاسل يطير إلى السعودية ومواجهة مع فريق حجازي 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر مدرب جزر القمر: استقررنا على اللاعب الذي سيظهر كحارس مرمى أمام الكاميرون 43 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تشكيل أرسنال - لاكازيت وأوديجارد يقودان الهجوم أمام بيرنلي 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 3 منافس مصر الأقرب - سيناريوهات مجموعة الجزائر.. للجميع فرصة في الصدارة وقرعة محتملة 4 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع