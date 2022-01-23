مؤتمر مدرب غينيا: غياب نابي كيتا؟ سنقاتل أمام جامبيا مهما كانت الظروف

تعهد كابا دياوارا مدرب منتخب غينيا بقتال فريقه في مباراة جامبيا في دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا رغم الظروف التي يمر بها الفريق.

ويشهد يوم الإثنين مواجهة بين غينيا وجامبيا في ثاني أيام مباريات ثمن النهائي من البطولة المقامة بالكاميرون.

وقال دياوارا في مؤتمر صحفي: "علينا ضرورة التركيز ضد جامبيا، فنحن نبحث عن الفوز والتأهل ولا شيء آخر".

يدخل منتخب غينيا المباراة بدون قائده نابي كيتا لاعب وسط ليفربول الذي يغيب بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وأضاف "خسارة لاعب مثل نابي كيتا يمثل خسارة لأي مدرب بالطبع".

وأردف "مهما كانت الظروف علينا القتال أمام جامبيا من أجل العبور لربع النهائي".

الفائز من المواجهة سيلعب ضد الفائز من لقاء الكاميرون وجزر القمر في ربع النهائي.