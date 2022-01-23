إنزاجي: سان سيرو غير قابل للعب بالنسبة لـ إنتر أو ميلان

الأحد، 23 يناير 2022 - 14:26

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي مدرب إنتر

انتقد سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر أرضية ملعب سان سيرو رغم فوز فريقه في الوقت القاتل على فينيتسيا في الدوري الإيطالي.

وخطف إدين دجيكو هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90 ليفوز إنتر بهدفين مقابل هدف واحد.

ويعتبر ذلك الفوز التاسع للنيرازوري في أخر عشر مباريات وحافظ على صدارة الترتيب بفارق 4 نقاط عن ميلان.

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وقال إنزاجي لـ DAZN عقب المباراة: "كان أداء اللاعبين جيدا مع الأخد في الاعتبار أننا خرجنا من مباراة بيرجامو ووقت إضافي في كأس إيطاليا والسوبر".

وتابع "أكبر مشكلة يواجهها كل من إنتر وميلان هي حالة ملعب سان سيرو، العشب أصبح غير قابل للعب بالنسبة لنا".

وشدد "كان بإمكاننا تحقيق نتائج أفضل لكن بصراحة الوضع صعبا للغاية، نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراء، لم يكن الأمر بهذا السوء من قبل".

ويستضيف ميلان فريق يوفنتوس مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الدوري الإيطالي.

واختتم إنزاجي تصريحاته "فزنا بلقب السوبر الإيطالي، وتأهلنا في دوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا، كل هذه علامات مهمة وسنعود للتدريبات يوم الأربعاء استعدادا للدربي".

الدوري الإيطالي إنتر سان سيرو
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