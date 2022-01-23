بنزيمة: من ينتقد ميسي لا يفقه شيئا

دافع كريم بنزيمة نجم فرنسا وريال مدريد عن ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان وأسطورة الأرجنتين على خلفية انتقادات وُجهت للأخير.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان

وقال بنزيمة في حواره مع البرنامج التلفزيوني Telefoot:"ميسي بحاجة لوقت للتأقلم مع باريس. لا يمكن انتقاده، من يفعل ذلك لا يفقه شيئا في كرة القدم".

وعلق بنزيمة (34 عاما) على احتلاله المركز الرابع في جائزة الكرة الذهبية للعام المنصرم بالقول:"الأهم هو الفوز بالجائزة، الرابع مثل الثالث مثل الثاني. بعد ما قدمته في الملعب، لا يمكنني فعل المزيد. المستحيل هو أن تقدم أداء أفضل من العام الماضي".

وأضاف "الكرة الذهبية تذهب لمن يسجل الأهداف، الذي يظهر في أوقات صعبة. الأمر لا يتعلق بالتتويجات، ولست من أنا من يحدد الفائز".

جاء بنزيمة رابعا في الكرة الذهبية خلف جورجينيو والوصيف روبرت ليفاندوفسكي والمتوج ميسي.

ويستعد بنزيمة لمواجهة ميسي ورفاقه منتصف فبراير المقبل في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعن المواجهة المرتقبة قال بنزيمة:"تمنينا الوقوع ضد فريق آخر، لكننا مستعدون. اللعب ضد كيليان مبابي وميسي أمر خاص، ستكون مباراة رائعة".

كانت القرعة قاسية على ريال مدريد وباريس سان جيرمان، وضعتهما في مواجهة بعضهما البعض في ثمن نهائي الأبطال.

لقاء الذهاب سيجري في باريس يوم 15 فبراير، ثم الإياب في مدريد يوم 9 مارس.