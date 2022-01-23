استعدادا لمواجهة نيجيريا.. الخزري وثنائي تونس المتعافي من كورونا يتجهون نحو جاروا

الأحد، 23 يناير 2022 - 14:00

كتب : FilGoal

تونس - مدغشقر - وهبي الخزري

تعافى وهبي الخزري مهاجم منتخب تونس من فيروس كورونا ويستعد للسفر مع عصام الجبالي وديلان براون إلى مدينة جاروا استعدادا لمواجهة نيجيريا.

وهبي الخزري

النادي : سانت إيتيان

تونس

ويستعد منتخب تونس لمواجهة نيجيريا اليوم الأحد في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 في التاسعة مساء.

وكان منتخب تونس قد أعلن إصابة 12 لاعبا بفيروس كورونا قبل مواجهة جامبيا والتي انتهت بالخسارة بنتيجة 1-0.

أخبار متعلقة
أديبايور للاعبي نيجيريا: عليكم إسقاط تونس من أجلي تعافي ثنائي منتخب تونس من كورونا.. وإصابة جديدة أمم إفريقيا - مدرب تونس يحرج صحفيا: أتمنى أن يملك منتخب نيجيريا نفس عقليتك أمم إفريقيا – مؤتمر مدرب نيجيريا: مواجهة تونس نهائي.. وهذه طريقة تعاملنا مع كل مباراة

وتنتظر بعثة منتخب تونس الضوء الأخضر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حتى يتسنى للخزري وبراون والجبالي المشاركة مع نسور قرطاج ضد نيجيريا.

وأصيب منذر الكبير المدير الفني و3 من الجهاز الفني بفيروس كورونا يوم الجمعة بالإضافة إلى إصابة علي العابدي بفيروس كورونا.

ويغيب عن تونس عددا من اللاعبين المصابين بفيروس كورونا من بينهم علي معلول.

احتل منتخب تونس المركز الثالث في المجموعة السادسة من كأس الأمم برصيد 3 نقاط خلف مالي وجامبيا.

منتخب تونس وهبي الخزري ديلان براون
نرشح لكم
مؤتمر مدرب الكاميرون: ممتن للطاقم الطبي لعدم إصابة أي فرد بكورونا مؤتمر مدرب كاب فيردي: هزمت السنغال كلاعب.. لماذا لا أفعل المثل كمدرب؟ مؤتمر مدرب جزر القمر: استقررنا على اللاعب الذي سيظهر كحارس مرمى أمام الكاميرون مؤتمر مدرب السنغال: علينا العمل كمجموعة أمام كاب فيردي
أخر الأخبار
مؤتمر مدرب الكاميرون: ممتن للطاقم الطبي لعدم إصابة أي فرد بكورونا 24 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
براون يفرض حظرا إعلاميا على ودية الإسماعيلي 25 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر مدرب كاب فيردي: هزمت السنغال كلاعب.. لماذا لا أفعل المثل كمدرب؟ 30 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مباشر في إنجلترا - بالاس (0) (1) ليفربول.. أرسنال (0) (0) بيرنلي 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نيوكاسل يطير إلى السعودية ومواجهة مع فريق حجازي 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر مدرب جزر القمر: استقررنا على اللاعب الذي سيظهر كحارس مرمى أمام الكاميرون 42 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تشكيل أرسنال - لاكازيت وأوديجارد يقودان الهجوم أمام بيرنلي 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ليفربول - كلوب يهاجم كريستال بالاس بجوتا وفيرمينو ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 3 منافس مصر الأقرب - سيناريوهات مجموعة الجزائر.. للجميع فرصة في الصدارة وقرعة محتملة 4 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع