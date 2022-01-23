استعدادا لمواجهة نيجيريا.. الخزري وثنائي تونس المتعافي من كورونا يتجهون نحو جاروا

تعافى وهبي الخزري مهاجم منتخب تونس من فيروس كورونا ويستعد للسفر مع عصام الجبالي وديلان براون إلى مدينة جاروا استعدادا لمواجهة نيجيريا.

وهبي الخزري النادي : سانت إيتيان تونس

ويستعد منتخب تونس لمواجهة نيجيريا اليوم الأحد في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 في التاسعة مساء.

وكان منتخب تونس قد أعلن إصابة 12 لاعبا بفيروس كورونا قبل مواجهة جامبيا والتي انتهت بالخسارة بنتيجة 1-0.

وتنتظر بعثة منتخب تونس الضوء الأخضر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حتى يتسنى للخزري وبراون والجبالي المشاركة مع نسور قرطاج ضد نيجيريا.

وأصيب منذر الكبير المدير الفني و3 من الجهاز الفني بفيروس كورونا يوم الجمعة بالإضافة إلى إصابة علي العابدي بفيروس كورونا.

ويغيب عن تونس عددا من اللاعبين المصابين بفيروس كورونا من بينهم علي معلول.

احتل منتخب تونس المركز الثالث في المجموعة السادسة من كأس الأمم برصيد 3 نقاط خلف مالي وجامبيا.