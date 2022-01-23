مؤتمر مدرب جامبيا: نأمل الاستمرار في كتابة التاريخ

شدد توم ساينتفيت مدرب جامبيا على تفائله قبل مواجهة غينيا يوم الإثنين في ثمن نهائي كأس إفريقيا 2021.

وقال ساينتفيت في مؤتمر صحفي:"نرغب في مواصلة كتابة التاريخ في البطولة".

وواصل "هناك من لم يؤمن بنا ونحن الآن في الدور الثاني، فزنا على غينيا ودياً سابقا لكن الآن تتغير المعطيات".

وأتم "غينيا لديها خبرة في البطولات الكبيرة عكسنا نحن، لكننا لسنا خائفين ولدينا الثقة في أنفسنا".

وقدمت جامبيا أداء مفاجئا في الدور الأول وتفوقت على موريتانيا وتونس وتعادلت مع مالي.

لتتأهل كوصيفة للمجموعة السادسة في مشاركتها الأولى عبر التاريخ في كأس إفريقيا.

وستلعب جامبيا ضد غينيا الساعة 6 مساء يوم الإثنين.

والفائز سيواجه الكاميرون أو جزر القمر في ربع النهائي.