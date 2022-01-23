أليجري: علينا إسقاط ميلان من أجل هذا السبب فقط

لا يعتبر ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس مباراة ميلان بست نقاط، في ظل فارق السبع نقاط بين الفريقين في الدوري الإيطالي.

ويحل يوفنتوس ضيفا على ميلان ضمن الجولة 23 من المسابقة مساء الاحد.

وقال أليجري في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نمر بفترة إيجابية ولكن الطريق لا يزال طويلا. أمامنا الكثير من المباريات، لكننا ما زلنا متأخرين في الترتيب".

وأضاف "علينا تحقيق نتيجة جيدة أمام ميلان من أجل تحسين مركزنا في جدول الدوري. المسألة ليست متعلقة بالفوز على أحد الفرق الأربعة الأولى، فالنقاط الثلاث هي ما يهم".

وأكمل "يجب أن نقوم بعمل جيد وأن نستمر في الضغط حتى نهاية فبراير على الأقل، لكن لا يمكننا التفكير كثيرا في المستقبل".

وتابع "أحرز ميلان تقدما كبيرا خلال العام ونصف العام الماضيين، ويعود الفضل لستيفانو بيولي. لقد تحركوا بطريقة منظمة واختاروا لاعبين جيدين".

وشدد نعلم أن المواجهة لن تكون سهلة، فريق ميلان يتميز بالخطورة سواء في الهجمات المرتدة أو في الكرات الهوائية".

ويغيب الثنائي ليوناردو بونوتشي وأرون رامسي عن يوفنتوس في مواجهة ميلان.

ولا يزال بونوتشي مصابا وبالتالي لن يواجه فريقه السابق، بينما رامسي في سوق الانتقالات وربما خاض مباراته الأخيرة بقميص البيانكونيري.

وشهدت قائمة يوفنتوس عودة فيدريكو بيرنارديسكي بعد مشاكل في اللياقة البدنية.

ويعود الثنائي مانويل لوكاتيلي وماتيا دي تشيليو إلى سان سيرو مجددا بعدما كانا لاعبين سابقين لميلان.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 41 نقطة وحقق الفوز في أخر مباراتين.

أما ميلان ففي المركز الثاني برصيد 48 نقطة وقطع سبيزيا انتصاره الروسونيري في ثلاث مباريات متتالية بهزيمة ميلان بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الأخيرة.