علي زين يتحدث لـ في الجول عن المشكلة بين الأهلي والنجم الساحلي.. واللعب مصابا بخلع في الإصبع

الأحد، 23 يناير 2022 - 13:22

كتب : حامد وجدي

علي زين - نجم برشلونة لكرة اليد

أجرى FilGoal.com حوارا مع علي زين نجم فريق برشلونة ومنتخب مصر لكرة اليد.

وتحدث علي زين عن كواليس مثيرة في مسيرته والاحتراف لأول مرة من الأهلي إلى النجم الساحلي.

"الأهلي وقف بجانبي والاحتراف إلى النجم الساحلي من أجل الاستفادة من الخبرات".

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"كان هناك توقف في المسابقة المصرية بسبب وقت الثورة وعدم انتظام المسابقة".

"بالفعل حدثت مشكلة بين الأهلي والنجم الساحلي بعد احترافي بمشادة داخل الملعب وتحدثت مع النادي التونسي وتم تقدير موقفي وحدث اعتذار بالفعل لأن البلدين أخوة في النهاية".

"دخلت بطولة كأس العالم مع برشلونة وهدفنا حصد اللقب، وبعد الخسارة كان هناك استياء بشكل كبير ولمدة طويلة وهدفنا تعويض ذلك في دوري أبطال أوروبا".

"لعبت في كأس العالم مصابا بخلع في الأصبع ووقت البطولة يكون تركيزك وتفكيرك فقط داخل المباراة والمسابقة".

"تعرضت لخلع 6 أصبع قبل ذلك وبالنسبة لنا الأهم هو اللعب والفوز، ليس ليقال عنك مقاتل ولكن من أجل الفريق بالفعل".

"برشلونة شاهدوا مباراة الزمالك والأهلي في السوبر الإفريقي لتحديد المنافس في كأس العالم للأندية".

"لم يكن الأمر سهلا بالنسبة لي أن ألعب ضد زملائي في المنتخب، حضرنا للمباراة جيدا وكانت أول مباراة في بطولة خارجية".

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