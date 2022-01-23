أديبايور للاعبي نيجيريا: عليكم إسقاط تونس من أجلي

الأحد، 23 يناير 2022 - 11:50

كتب : FilGoal

إيمانويل أديبايور

وجه إيمانويل أديبايور نجم منتخب توجو السابق رسالة تحفيزية للاعبي نيجيريا قبل مواجهة تونس في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا يوم الأحد.

أديبايور الذي مثل توجو في 85 مباراة دولية تعود أصوله إلى نيجيريا.

وقال أديبايور في رسالة للاعبي نيجيريا خلال مقطع مصور: "أصولي نيجيرية، والدي ووالدتي من نيجيريا، أنا نيجيري، لذا يجب أن تفوزا من أجلي".

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وأضاف "إذا كنتم لا تريدون الفوز من أجلكم فهذه مشكلتكم، لكن عليكم الفوز من أجلي".

أديبايور البالغ 37 عاما ارتدى قمصان أندية موناكو وأرسنال ومانشستر سيتي وريال مدريد وتوتنام وكريستال بالاس وباشاك شهير التركي.

وينطلق دور الـ16 من البطولة يوم الأحد وينتهي يوم الأربعاء.

وانطلقت بطولة الأمم الإفريقية يوم 9 يناير وتنتهي يوم 6 فبراير المقبل.

إيمانويل أديبايور تونس نيجيريا
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