كهربا أساسي لأول مرة مع هاتاي سبور في الدوري التركي

الأحد، 23 يناير 2022 - 11:47

كتب : FilGoal

كهربا - هاتاي سبور

يخوض محمود عبد المنعم كهربا مباراته الأولى أساسيا مع فريقه هاتاي سبور في الدوري التركي.

محمود كهربا

النادي : هاتاي سبور

هاتاي سبور

ويستضيف هاتاي سبور فريق تشايكور ريزه سبور في الثانية عشر والنصف ظهرا ضمن منافسات الدوري التركي.

ويحتل هاتاي سبور المركز السادس في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 35 نقطة.

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وشارك كهربا كبديل في المباراتين السابقتين ويلعب أساسيا للمرة الأولى مع فريقه التركي.

وساهم كهربا بصناعة هدف واحد في المباراتين، بينما خسر فريقه بهزيمة ثقيلة بستة أهداف دون مقابل في المباراة الأخيرة ضمن مباريات الجولة 22.

وانتقل كهربا لصفوف هاتاي على سبيل الإعارة لمدة ست شهور مقابل 500 ألف دولار مع وضع بأحقية البيع مقابل مليوني دولار.

وصنع الدولي المصري هدفا عقب مشاركته في المباراة الأولى التي انتهت بفوز هاتاي سبور 4-2 على جالاتا سراي.

صاحب الـ27 عاما شارك هذا الموسم في مباراتين فقط بدوري أبطال إفريقيا. سجل فيهم هدفا وصنع هدفين، لكنه لم يلعب في الدوري لأي دقيقة.

وانتقل كهربا للأهلي من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي في يناير 2020، بعد فسخ تعاقده من طرف واحد مع الزمالك في صيف 2019.

وفاز كهربا مع الأهلي بلقب الدوري المصري مرة وكأس مصر مرة، ودوري أبطال إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي مرتين.

وحصل أيضا على المركز الثالث في كأس العالم للأندية عام 2020.

وأصبح الدوري التركي يضم حاليا كل من: مصطفى محمد مع جالاتا سراي - كريم حافظ مع مالاتيا سبور - أحمد ياسر ريان مع ألتاي سبور - أحمد حسن "كوكا" مع كونيا سبور.

الدوري التركي كهربا هاتاي سبور
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