بعد إصابته بمشاكل نفسية.. جاسبريني: سننتظر إيليسيتش كشخص إلى الأبد.. وتلك المواقف تتجاوز كرة القدم

أكد جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لفريق أتالانتا أن جوسيب إيليسيتش لاعب الفريق يعاني من مشاكل نفسية مرة أخرى ولا يعلم وقت عودته للفريق.

يوسب إيليتشيتش النادي : أتالانتا أتالانتا

وغاب السلوفيني إيليسيتش عن مواجهتي أتالانتا ضد إنتر ولاتسيو ولكن ليس للإصابة بفيروس كورونا ولكن بسبب مخاوف تتعلق بالصحة العقلية.

وتعتبر تلك هي المرة الثانية التي تتعرض فيها مسيرة اللاعب للخطر بسبب هذه المخاوف إذ كان على وشك الاعتزال في صيف 2020.

وقال جاسبريني في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "ليس من السهل أبدا أن أتحدث عن موقف كهذا لأنه شخصي للغاية، لا يسعني أن أقول إننا سنكون قريبين منه دائما".

وشدد المدير الفني لأتالانتا "هذه مواقف تتجاوز كرة القدم وتتجاوز المهنة أيضا".

وأشار البعض إلا أن إليسيتش شخص هش بسبب تكرار إصابته النفسية ولكن جاسبريني شدد أن أي شخص يمكن أن يعاني من مشاكل في الصحة العقلية.

وأوضح جاسبريني "عرفنا إيليسيتش منذ سنوات عديدة، قضينا العديد من اللحظات السعيدة معا، أستطيع أن أقول إنه شخص طبيعي وإيجابي للغاية".

وأضاف "لكن دواخل عقولنا مثل الغابة، من الصعب حتى على الأطباء النفسيين معرفة ما يحدث، ناهيك عن ذلك بالنسبة لنا".

وأشارت بعض التقارير إلى أن أتالانتا سيبحث إنهاء التعاقد بالتراضي مع إيليسيتش.

وبسؤال جاسبريني أجاب "إيليسيتش يعلم إنه كشخص سننتظره إلى الأبد".

واختتم تصريحاته "أما بالنسبة كلاعب، لا يمكنني الإجابة على ذلك، كل شيء حساس وغير متوقع للغاية".