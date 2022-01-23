كاف يدعو مرتضى منصور لحضور نهائي كأس إفريقيا

الأحد، 23 يناير 2022 - 11:33

كتب : إبراهيم رمضان

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خطابا رسميا إلى مرتضى منصور رئيس الزمالك يدعوه فيه لحضور نهائي كأس إفريقيا 2021.

ويجري النهائي يوم 6 فبراير المقبل على ملعب أولمبي في ياوندي عاصمة الكاميرون.

وتستضيف الكاميرون البطولة للمرة الثانية بعدما احتضنتها في 1972 وحصلت على المركز الثالث خلف مالي الوصيفة والكونغو البطلة.

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وانتهى الدور الأول من الكأس القارية وستبدأ مواجهات ثمن النهائي اليوم الأحد.

وسيلعب منتخب مصر مواجهة قوية ضد كوت ديفوار يوم الأربعاء.

والفائز سيصطدم بالمغرب أو مالاوي في الدور ربع النهائي.

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مرتضى منصور الزمالك كاف كأس إفريقيا
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